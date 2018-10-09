Hakkındaki taciz suçlamaları nedeniyle Kevin Spacey’nin kadro dışı bırakılmasının ardından yoluna Robin Wright’ın başrole geçmesiyle devam eden House of Cards dizisi 6. sezon için hazır. Dizi, yeni sezonda, Robin Wright’ın ABD Başkanını Claire Underwood’u canlandırmasıyla gelişen olayları ele alıyor.
2 Kasım’dan itibaren Netflix’te yayınlanacak olan House of Cards’ta Diane Lane, Cody Fern ve Greg Kinnear gibi yeni oyuncuların yanı sıra orijinal kadrodan Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott ve Boris McGiver yer alacak.
Emmy ödüllerinde aday gösterilen ilk dijital platform dizisi olan House of Cards, tarihi boyunca 53 dalda Emmy ödülüne aday gösterilirken bunlardan 7'sini kazanmayı başardı.
HOUSE OF CARDS 6. SEZON FRAGMANI