Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren Netflix dizisine mahkeme kararıyla yasak

Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği The First Temptation of Christ (Mesih'in İlk Günahı) isimli Netflix dizisi ülkede tepkilere yol açmış, dizi için boykot çağrısı yapılmıştı.



Brezilya'da bir mahkeme, Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti. "İfade özgürlüğü mutlak değildir" diyen yargıç, kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.



Ülkede iki milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.



Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



Boykot çağrısına destek verenler arasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano da bulunuyordu. Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?“ diyerek Netflix’e ve dizi yapımcılarına tepki göstermişti.



“NETFLIX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM”



Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etmişti.

YILLAR ÖNCE DE MARTIN SCORSESE'NİN FİLMİ TEPKİ TOPLADI



Bugüne dek Hz. İsa hakkında pek çok film yapıldı. Tüm zamanların en önemli yönetmenlerinden biri olan Martin Scorsese'nin beyazperdeye aktardığı 1988 yapımı The Last Temptation of Christ (Günaha Son Çağrı) filmi, aralarında en çok ses getireni oldu. İsa'yı bambaşka bir pencereden ele alan yapıt, özellikle de gösterime girdiği dönemin ardından uzunca bir süre tartışıldı. İsa'yı Magdelene ile olan ilişkisinden başlayıp idam ediliş sürecine kadar geçirdiği evrelerle ele alan yapıt, peygamberin ulvi yanlarından ziyade insani yanlarını beyazperdeye yansıtıyor.



Film, gösterildiği yıl Hristiyan topluluklarından tepki topladı ve İtalya, Yunanistan ve Rusya gibi ülkelerde filmin gösterilmesi yasaklandı.