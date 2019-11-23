İdil Biret doğum gününü sahnede kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali sahnesinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.



Müzik şöleni, Barbaros Büyükakkan ve Selim Bölükbaşı’nın ardından sahnesinde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’i ağırladı.



Dün akşam Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşan İdil Biret’in merakla beklenen konserine sanatseverler yoğun ilgi gösteri.



Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Biret, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.



Bu yıl 70. sanat yılını kutlayan efsane piyanist, unutulmaz konserinde F. Liszt’in 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.



DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Sahne öncesi doğum günü nedeniyle usta piyaniste pastayla sürpriz yapan orkestra ve festival ekibi, sahnede de Biret’in doğum gününü kutlamayı unutmadı. Festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer teşekkür plaketi vermek üzere sahneye çıktığında "İdil Hanım’a bir de sürprizimiz var. Kendisinin doğum gününü burada hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bizim için bu özel ana tanık olmak büyük mutluluk" dedi. Orkestranın doğum günü şarkısı eşliğinde kesilen pastaya misafirler dakikalarca alkışlarıyla eşlik ettiler.



4 KEZ BİS YAPTI



Konser sonunda seyirciler tarafından 6 kez sahneye davet edilen usta sanatçı, 4 kez bis yaptı. Seyirciler konser sonunda da İdil Biret’i dakikalarca ayakta alkışladılar.



Usta piyanist, gecenin sonunda sevenleri için CD ve kitaplarını imzaladı.