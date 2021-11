Idris Elba yeni James Bond filminde oynayabilir

Daniel Craig'in 2006 yılında Casino Royale ile başlayan James Bond yolculuğunun No Time To Die ile sona ermesinin ardından, sinemanın en ünlü ajanını canlandırma görevini hangi aktörün devralacağı tartışmaları hız kazandı. Yeni ''007'' için Henry Cavill, Tom Hardy, Tom Holland, Richard Madden, Tom Hiddleston gibi oyuncuların adı geçiyor ancak yıllardır James Bond denince aklagelen bir isim daha var: Idris Elba.



Hayranların uzun süredir, ilk siyahi James Bond'u oynaması için öne sürdüğü isim olarak öne çıkan Elba'ya bu konuda ne düşündüğü hakkında sorular sıkça geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay ITV'ye verdiği bir röportajda, bu rol içinin adının geçmesine ve bu konuda ırksal tartışmaların geride kaldığını göstermesine sevindiğini, ancak gelecek James Bond'un kendisi olmadığını net bir şekilde ifade etmişti.



Ancak bu, Idris Elba'yı bir Bond filminde görme ihtimalimizi tamamen ortadan kaldırmıyor. Beyazperde'nin İngiliz The Sun gazetesinden aktardığı haberine göre, Elba bir sonraki James Bond kötü karakterini oynamak için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Henüz hazırlık aşamasının çok başında olan ve ana karakterini kimin oynayacağı bile belli olmayan sıradaki James Bond filmi hakkında bilgimiz yok denecek kadar az. Yine de Elba'nın seride yer alacağına dair haberler hayranlarını heyecanlandırdı. Idris Elba, şu sıralarda, BBC'nin Luther dizisinin devamı olan ''Luther'' filminin çekimlerinde, dizide de canlandırdığı Dedektif John Luther karakterine hayat veriyor. Adının bir James Bond filmi için yeniden, fakat bu sefer farklı bir karakter olarak geçmesi hakkında Elba'dan henüz bir açıklama gelmedi.