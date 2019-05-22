İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. Bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor.



HER BİRİ İMZASINI TAŞIYOR

Ara Güler’in karanlık odasında farklı dönemlerde basılmış, kendi imzasını taşıyan çalışmalarını bir araya getiren sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi arşivindeki çeşitli baskı, obje ve efemeraya fotoğrafların çekildiği semt ve açıları gösteren haritalandırma eşliğinde yer veriyor. Sergi kendini foto muhabiri, foto muhabirlerini de “tarihi makinesiyle yazanlar” olarak tanımlayan Güler’in çalışmaları aracılığıyla fotoğrafçının öznelliği ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi hedefliyor.

Ara Güler’in fotoğrafları İstanbul söz konusu olduğunda kente dair ortak belleği etkileyip şekillendirirken, anılarımızın inşasında önemli bir yere sahip. Sergi, Ara Güler’in kendilerine tekrar tekrar bakmaya davet eden fotoğraflarını arşiv malzemeleriyle bir araya getirerek hem Güler’in üretim pratiğini hem de zihnimizdeki İstanbul bilincinin yaratılmasındaki payını izleyiciye hatırlatıyor.

SÖYLEŞİLER DE DÜZENLENECEK

Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın, danışmanlığını ise Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün’ün yaptığı sergi 17 Kasım’a kadar görülebilir. Sergi süresince kent ve kolektif bellek üzerine çeşitli söyleşi ve programlar da düzenlenecek.

ARA GÜLER BELGESELİNE TGC ÖDÜLÜ