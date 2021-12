Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki etkinlikte, sanatçıya Nail Yavuzoğlu'nun yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.



Sesiyle Frank Sinatra'yı anımsatan sanatçı, "Betwix & Between", "My One End Only Love", "For Kaan", "Stepping Out With My Baby", "On A Mache Sur La Lune", "My Cherie Amour" ve "Hallelujah"ın da aralarında olduğu repertuvarı yorumlayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin