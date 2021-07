Iron Maiden'dan yeni albüm

Grubun internet sitesinden yapılan açıklamada Senjutsu adını taşıyan son albümlerinin 3 Eylül’de yayınlanacağını duyurusu yapıldı. Yaklaşık 82 dakika olan yeni albümün, Iron Maiden’ın önceki albümleri olan The Book of Souls gibi çift CD / üçlü plak formatında satışa sunulacağı açıklandı.



Albüm kaydının Paris’te yapıldığının bilgisini veren grup, albümün yapımcılığını Kevin Shirley ile grubun kurucusu ve aynı zamanda bass gitaristi olan Steve Harris tarafından yapıldı.



Grubun ilk zamanlarından beri albüm kapaklarında yer alan maskotları Eddie ise, Mark Wilkinson imzasıyla bu sefer hayranlarının karşısına samuray olarak çıkıyor. Senjutsu, Japonca ‘taktik ve strateji’ anlamına geldiğinin bilgisi verildi.



Albümün yapım aşaması hakkında konuşan Steve Harris, Senjutsu’da son derece karmaşık bazı şarkıların yer aldığının bilgisini verdi.

Harris, ‘"Önce şarkıları yazdık, prova ettik ve henüz şarkılar akıllarımızda tazeyken kaydettik. Albümde çok karmaşık bazı şarkılar var ve tam istediğimiz gibi olması için çok çalıştık. Bazı zorlandığımız zamanlarda, grubun ruhunu çok iyi yakalayan prodüktörümüz Kevin Shirley yardımcı oldu. Ortaya çıkardığımız işten gurur duyuyorum ve hayranlarımızın dinlemesi için sabırsızlanıyorum" dedi.



Iron Maiden’ın vokalisti Bruce Dickinson ise albümde grubun alışılmış tarzından farklı olan iki şarkının bulunduğunu ve hayranlarını şaşırtacaklarını söyledi. Dickinson albüm hakkında, ‘Hepimiz yeni albüm için çok heyecanlıyız. Kayıt çalışmalarına 2019 yılında başladık ancak pandemi nedeniyle planlarımız ya da stratejimizde değişiklikler yaptık. Şarkılar çok çeşitli ve bazıları oldukça uzun. Aynı zamanda bilindik stilimizin dışında olan iki şarkımız da var. Hayranlarımız oldukça şaşıracak" diye konuştu.

Albümde yer alan şarkıların isimleri ise aşağıdaki şekilde açıklandı:



1. Senjutsu

2. Stratego

3. The Writing On the Wall

4. Lost In A Lost World

5. Days of Future Past

6. The Time Machine

7. Darkest Hour

8. Death of the Celts

9. The Parchment

10. Hell On Earth



Iron Maiden geçtiğimiz günlerde YouTube’da yeni albümlerinden ‘The Writing on the Wall’ isimli şarkılarının klibini yayınlamıştı. Klip yayınlandığı günden bu yana 3,5 milyonun üzerinde izlendi.