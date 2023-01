İşsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının başarı hikayesi: Fairfly

Kendi işinizi kurmak, kaderinizin kontrolünü elinizde tutmanıza gerçekten izin veriyor mu? Arkadaşlık ve iş el ele gider mi? Katalan oyun yazarı Joan Yago’nun kendi ekibi La Calòrica ile kaleme aldığı Mark Levitas’ın yönettiği ve Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol aldığı Fairfly, kendi şirketini kurmaya götüren motivasyonları sorguluyor ve bir iş projesinin ilk hayaliyle gerçeklik arasındaki boşluğu bolca mizahla ortaya koyuyor. Okuma tiyatrosu ve söyleşisi Yeni Metin Festivali 10 kapsamında Cervantes Enstitüsü’nün desteğiyle gerçekleşen Fairfly, 18 ve 27 Ocak’ta saat 21.00’da DasDas Açık Sahne’de, 31 Ocak 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.



GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNE İRONİK, SERT VE KOMİK BİR BAKIŞ



Otuzlu yaşlarındaki dört beyaz yakalı arkadaş, çalıştıkları şirketteki idari kesintiler nedeniyle işlerinin tehdit altında olduğunu görüyor. İlk iş, işlerini savunmak için savaşmak oluyor ancak daha sonra yıllar önce sahip oldukları parlak fikri gerçeğe dönüştürmeyi teklif ediyorlar. Yazarımız Joan Yago, karakterleri ve izleyicileri 5 yıllık bir fikir geliştirme sürecine taşıyor. Yago'nun neoliberal söylem, başarı ve çok para kazanma takıntısı hakkında dramla komediyi harmanladığı Fairfly, aynı zamanda girişimcilik balonunun, yeni başlayanların ve önerdiğimiz şey ile yaptığımız şey arasındaki mesafenin sert eleştirisi.



İSPANYA’NIN GENÇ VE ÖDÜLLÜ OYUN YAZARI JOAN YAGO



Institut del Teatre de Barcelona oyun yazarlığı ve yönetmenlik derecesine sahip, oyun yazarı, senarist ve yönetmen La Calòrica adlı tiyatronun kurucusu Joan Yago, İspanya’nın öne çıkan ödüllü yazarlarından. Yago’nun yazdığı oyunlar şöyle: Entrevistes breus amb dones excepcionals, Fairfly, You say tomato (2016 Serra d’Or Ödülü), Un Lloc Comú (2014 Ciutat d’Alzira Ödülü), Bluf (2014 Quim Masó Ödülü), Sobre el fenomen de les feines de merda, Aneboda, La Nau dels Bojos (2012 Adrià Gual Ödülü), L’Editto Bulgaro, Martingala, No sóc Dean Moriarty o Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (2010 Escènia Ödülü).



Künye



Yazan: Joan Yago & La Calorica



Çeviren: Seniz Coşkun Adıgüzel



Yöneten: Mark Levitas



Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter



Kostüm Tasarımı: Merve Ertan



Müzik Tasarımı: Bucan Ekin Şimşek



Uygulayıcı Yapımcı: Nezih Cihan Aksoy



Yapım Asistanı: Furkan Güder



Işık Operatörü: Umut Rışvanlı



Ses Operatörü: Elmas Eliçe Çetinöz



Reji Asistanları: Ceren Köse – Emrecan Karakurum



Fotoğraf: Volkan Erkan



Oyuncular: Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ, Barış Gönenen