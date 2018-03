İstanbul 8. Street Dans Karnavalı başlıyor

8. İstanbul Street Dans Karnavalı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan birçok dansseveri aynı çatı altında buluşturuyor.



Genel koordinatörlüğünü Duygu Etikan’ın yaptığı karnaval, genç dansçıların ve koreografların yeteneklerini sergileyerek, dansın sunduğu özgürlükçü tavrı görsel bir şölenle kitlelere aktarmayı amaçlıyor.



Bu sene yarışma bölümünde, toplamda beş farklı kategori var: Hiphop 2v2 (bir kadın bir erkek ), Popping , House ve Freezone dallarına ek olarak ilk kez Dancehall 2v2 dalı da yarışma bölümünde yer alacak. Her dalda birinci olacak yarışmacılara sürpriz hediyeler sunulacak.



Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Freezone ön elemelerinde jüri tarafından seçilecek 2 Türk dansçı Broadway Dance Center New York'ta burslu eğitim alma şansını kazanacak.



31 Mart'ta Zorlu PSM’de dans atölyeleri, ön eleme yarışması ve hiphop after party ile başlayacak olan etkinlik, 1 Nisan akşamı Garajistanbul’da jüri özel performansları, dans şovları ve dans kapışmaları ile devam edecek.



Jüri masasında uluslararası alanda tanınmış dansçılar; Superdave, Laura Nala, Frankie J, Popn Tod, Camron ve Yonca Evcimik yer alacak.



Jüri üyeleri aynı zamanda amatör ve profesyonel tüm dansseverler için etkinlik boyunca farklı street dans atölyeleri düzenleyecek.



İzleyiciler, program boyunca, dünyaca ünlü hiphop DJ’lerinden Dj Kaotic Blaze, Dj Steve Veusty , Dj Iron Fist müzikleri eşliğinde unutulmaz iki gece geçirecekler.