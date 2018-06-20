İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bozcaada Caz Festivali’nin programı belli oldu

İstanbul Caz Festivali kapsamında Nick Cave, Robert Plant, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain gibi efsane isimler ve Badbadnotgood, R+R=Now, Avishai Cohen ve Omar Sosa gibi merakla beklenen güncel müzisyenler İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran - 17 Temmuz arasında 27 mekanda, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50’nin üzerinde konserle, 25. kez gerçekleştiriliyor.



26 Haziran Salı günü Zorlu PSM Ana Tiyatro’da yapılacak Festival Açılış Konseri: 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı ile başlayacak. Festivalin 2002 yılından bugüne caz üstadlarına verdiği Yaşam Boyu Başarı Ödülü, bu yıl kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist ve yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e takdim edilecek. Ödül töreninin ardından başlayacak konserde ise bir yıldızlar geçidi yaşanacak. Festivalin 25 yılına ışık tutan, Türkiye caz sahnesinin en önemli solist ve toplulukları, Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde çeşitli yapıtlardan oluşan bir repertuvar seslendirerek tekrarı olmayacak bir geceye imza atacak.

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