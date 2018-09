Avrupa‘nın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda olan İstanbul Coffee Festival, 20–23 Eylül 2018'de KüçükÇiftlik Park‘ta onbinlerce kahveseveri The Source, The Journey, The People temasıyla ağırlayacak. Festivalde yer alan global kahve ve makine üreticisi markalar, kahve kuruluşları, çiftlikler, çiftlik birlikleri, ithalatçılar, tüccarlar, imalatçılar, ekipman üreticileri, kavurucular, perakendeciler, kahve barları, çikolata markaları ve nitelikli küçük artizan esnaf, ziyaretçileri yeni nesil kahve lezzetleriyle buluşturacak.

FESTİVAL ŞEHRE YAYILIYOR



5. yılını kutlayan İstanbul Coffee Festival, bu yıl festival öncesinde farklı mekanları pop up etkinlik alanına çevirerek alternatif keyif köşeleri yaratacak. 17–19 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “İCF Haftası: Playground“ kapsamında mekanlar, farklı etkinlik kurgularıyla kahveseverlere keyifli bir atmosfer sunacak.



THE SOURCE



Bu yıl kahvenin kaynağına odaklanan İstanbul Coffee Festival, The Source başlığı altında ziyaretçileri ilgi çekici seminerlerde ağırlayacak. Kahvenin ortaya çıkışı ve dünyaya yayılmasının öyküsü, en lezzetli kahve çeşitleri ve karakteristikleri, kahve endüstrisinde tarımdan servise kadının rolü ve geleceği, kahve kavurma tekniklerinin kahve çekirdeği türlerine etkisi, ülkelere göre kahve kültürlerinin çeşitliliği mercek altına alınacak.



THE JOURNEY



Festival, ziyaretçileri The Journey başlığı kapsamında farklı deneyimler, atölyeler ve profesyonel kahve demleme teknikleriyle buluşturuyor. Geleneksel, modern ve fütüristik yaklaşımlarla ziyaretçinin kendi kahve yolculuğunu yaratmasını hedefliyor.



THE PEOPLE



Kahveseverlerin buluşma noktası olan İstanbul Coffee Festival farklı aktiviteler ve canlı müzik performanslarıyla keyifli bir dört gün sunacak. Müzik festivallerini aratmayan bir atmosfer ve ortamda katılımcılar sürpriz isimler ve gruplarla buluşacak. Festivalin “Coffee & More” alanında ise yenilenen konsepti ile bu yıl kahvenin ötesine geçen etkinliklere yer verilecek. Festivalin tarzını yansıtan tasarım ürünler ve artizan lezzetler de bu yıl meraklılarını bekliyor olacak.

İLK FESTİVALE 15 BİN KİŞİ KATILDI



İstanbul Coffee Festival 2014 yılında Galata Rum Okulu‘nda ilk kez 40 marka ve 15.000‘i aşkın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.



80 BİN BARDAK KAHVE TÜKETİLDİ



2015 yılında Haydarpaşa Garı‘nda Kahveye YolculuK mottosu ile gerçekleşen etkinlik, 158 markanın katılımı ve 25.500 ziyaretçi ile tamamlandı. Etkinlikte İCF logolu 40.000 karton bardak kahve, markaların kendi logolarıyla 40.000 karton bardak kahve, 2 ton üst, 4 ton su tüketildi.



240 dsm group çalışanı ve 1.289 katılımcı firma çalışanı görev aldı, 3.522 katılımcıya evde demleme eğitimi verildi.



ZİYAREKÇİ SAYISI 40 BİNE ÇIKTI



2016 yılında İyi Kahve Şehrin Kalbinde teması ile KüçükÇiftlik Park’ta 161 markanın ve 30.000 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti.



Etkinlikte 85.000 karton bardak kahve, 1.750 kg. üzeri kahve, 3 ton süt, 4 ton su tüketildi, 57 seminer, 49 workshop ve 24 canlı müzik performansı gerçekleştirildi.



2017 yılına geldiğimizde İstanbul Coffee Festival, 40.000 kişinin ziyaret ettiği, 183 markanın yer aldığı, 57 seminer, 49 workshop ve 27 canlı müzik performansı gerçekleştirilen bir festival haline geldi. Bu yıl 5. kez gerçekleştireceğimiz İstanbul Coffee Festival, 20–23 Eylül 2018 tarihleri arasında yine KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleşecek.