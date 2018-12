İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Viyana” konseptindeki programı ile yeni yıl heyecanının yaşanacağı özel bir konser sunuyor. Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss’a ait eserler, programı oluşturuyor. Bestecinin, ünlü Die Fledermaus (Yarasa) operetinden aryalar ve ayrıca yine Strauss’un bestelerinden valsler ve polkalar programda yerini alıyor.



Konsere solist olarak katılacak olan; Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim’e, Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Strauss’un ünlü Mavi Tuna valsinde ise dansçılar Berfu Elmas ve Çağatay Özmen sahnede olacaklar.



KONSER OCAK AYINDA TEKRARLANACAK

Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu ise konsere, “Mutlu Bir Yılın Özlemi, Hoş Geldin Yeni Yıl, We Wish You a Merry Christmas ve Jingle Bells” şarkılarıyla renk katıyor olacak.



Konser 3 ve 5 Ocak 2019’da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde tekrarlanacak.