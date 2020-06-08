İstanbul Film Festivali çevrimiçi film gösterimlerinde haziran seçkisi

1984’ten bu yana her yıl nisan ayında gerçekleştirilen İstanbul Film Festivali, Covid-19 salgınından dolayı yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelenmişti. Festival mayıs ayında bu yılki programından derlediği 15 filmlik bir seçki ile ilk kez izleyicisiyle çevrimiçi ortamda buluşmuştu.



İstanbul Film Festivali gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi film gösterimlerine haziran ayında da devam ediyor. Türkiye’de ilk kez gösterilecek 15 filmlik haziran seçkisi dünya prömiyerlerini Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış filmlerden oluşuyor ve filmonline.iksv.org adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.



filmonline.iksv.org adresinden erişilebilen filmleri izlemek için biletler yine aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Her gün 21.00’de bir film gösterime açılacak ve 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Festivalde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabiliyor veya Kombine Film Paketi satın alarak 15 filmin tamamı daha avantajlı bir fiyatla izlenebiliyor. Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 10 Haziran Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.



HAZİRAN FİLM SEÇKİSİ



Parlak Günlerim / Mes jours de gloire / My Days of Glory / Antoine de Bary



Çingene Kraliçe / Gipsy Queen / Hüseyin Tabak



Sütliman / Pacificado / Pacified / Paxton Winters



Kestane Ormanından Hikâyeler / Zgodbe iz kostanjevih gozdov / Stories from the Chestnut Woods / Grego Bozic



İkimiz / Deux / Two of Us / Filippo Meneghetti



Mutlu Günler / Happy Times / Michael Mayer



Kızım Zoe / My Zoe / Julie Delpy



Mükemmel Aday / The Perfect Candidate / Haifaa Al Mansour



Günah / Il Peccato / Sin / Andrei Konchalovsky



Beyaz Üstüne Beyaz / Blanco en Blanco / White on White / Théo Court



Azize Frances / Saint Frances / Alex Thompson



Baumbacher Sendromu / Baumbacher Syndrome / Gregory Kirchhoff



Rüyaların Dağları / La cordillera de los sueños / The Cordillera of Dreams / Patricio Guzmán



Dolaşık / Entwined / Minos Nikolakakis



Rialto / Peter Mackie Burns