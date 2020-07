İstanbul Film Festivali’nin yarışma filmi biletleri satışta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz’da gerçekleştirilecek Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın biletleri satışa çıktı.



Gösterimleri Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle yapılacak yarışmada, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak.



SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.



Yarışmada yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da gösterime açılacak. Her film 30 saat gösterimde kalacak ve bu sürenin sonunda gösterime kapanacak.



Bilet satışları, aksi bir durum belirtilmedikçe her gün 10.30 ila 22.30’da devam edecek. Tekil veya kombine alınabilecek biletlere, filmlerin kendi sayfaları üzerinden ulaşılabiliyor.



Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinin toplu gösterimi 23-28 Temmuz'da 21.00'de yapılacak. Ulusal Yarışma filmleri ve gösterim tarihleri ise şu şekilde:



Körleşme / Hacı Orman

17 Temmuz 21.00-19 Temmuz 03.00



Şair / Mehmet Emin Yıldırım

18 Temmuz 21.00-20 Temmuz 03.00

Plaza / Anıl Gelberi

19 Temmuz 21.00-21 Temmuz 03.00



Bilmemek / Leyla Yılmaz

20 Temmuz 21.00-22 Temmuz 03.00



Ceviz Ağacı / Faysal Soysal

21 Temmuz 21.00-23 Temmuz 03.00



Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

22 Temmuz 21.00-24 Temmuz 03.00



Bina / Orçun Behram

23 Temmuz 21.00-25 Temmuz 03.00



Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

25 Temmuz 21.00-27 Temmuz 03.00



Soluk / Özkan Yılmaz

26 Temmuz 21.00-28 Temmuz 03.00