İstanbul konser rehberi (Şubat 2020)

Farklı müzik türlerinde ün kazanmış yabancı sanatçılar, İstanbullu müzikseverlere renkli bir ay yaşatacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 7 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na (CRR) konuk olacak. Lior Shambadal'ın yöneteceği konserin solisti, Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann olacak.

STEPHANIE GONLEY YÖNETİMİNDE ZENGİN REPERTUVAR

Dünyanın en köklü orkestralarından İngiliz Oda Orkestrası (English Chamber Orchestra), Stephanie Gonley yönetiminde, Schubert, Mozart ve Haydn'ın eserlerinden oluşan repertuvarıyla 13 Şubat'ta konser verecek.

Avishai Cohen

AVISHAI COHEN 15 ŞUBAT'TA SAHNEDE



Uluslararası üne sahip virtüöz basçı, besteci ve şarkıcı Avishai Cohen, 50 50 50 projesi kapsamında 15 Şubat'ta sahne alacak. CRR'de gerçekleşecek konserde sanatçıya, piyanoda Elchin Shirinov, davulda ise Noam David eşlik edecek.

BREZİLYA'DAN ESİNTİLER



İtalyan caz şarkıcısı ve söz yazarı Chiara Pancaldi, Brezilya'dan esintiler taşıyan müziğiyle 16 Şubat'ta CRR'de olacak.



TSYBULEVA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR



Ödüllü piyanist Anna Tsybuleva, Beethoven ve Chopin eserlerinden bir programla 25 Şubat'ta CRR'de sanatseverlerle buluşacak.



DİĞER KONSERLER



Grammy Ödüllü Latin pop müzik efsaneleri Gipsy Kings, Gipsy Kings by Andre Reyes projesiyle 16 Şubat’ta sahne alacak. Bamboleo, Volare, Baila Me, Un Amor ve My Way gibi unutulmaz eserlere imza atan topluluğun konseri, Zorlu PSM'de gerçekleşecek.



Gipsy Kings

Tunuslu ud üstadı Dhafer Youssef, 8 Şubat'ta Hüsnü Şenlendirici, Eivind Aarset ve Adriano Dos Santos'un eşliğinde, Sounds of Mirrors albümünde yer alan eserlerini yorumlayacak.

EMEL SAYIN İLE UNUTULMAZ ŞARKILAR



Mavi Boncuk, Olmaz Böyle Şey, Feride gibi unutulmaz çok sayıda eserlere hayat veren sanatçı Emel Sayın, 11 Şubat'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

Caz, R&B, soul ve blues müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden biri olan China Moses, 5 Şubat'ta İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.



Flamenko dansa getirdiği yenilikçi duruşuyla dikkat çeken Olga Pericet'in adını taşıyan Olga Pericet Flamenko Dans Topluluğu, 20 Şubat'ta İş Sanat'ta La Espina adlı gösterisini sahneleyecek