İstanbul Modern'den sanatçılara corona günleri çağrısı

İstanbul Modern, sergi sanal turları, dijital arşiv ve koleksiyon seçkileri, YouTube kanalından yapıtlara ilişkin anlatımlar gibi pek çok paylaşımın ardından, sanatçıları merkezine alan içerikleri sanatseverlerle buluşturuyor.



İstanbul Modern, Beyoğlu’ndaki geçici mekanında ziyaretçiyle buluşan “Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisinde yer alan sanatçıları, bu günlerde hayatlarına nasıl devam ettiklerini anlatmaları için davet etti.



Müze, “Şu anda neredesiniz?”, “Ne üstüne çalışıyorsunuz?” ve “Sanat üretmediğiniz zamanlarda neler yapıyorsunuz?” sorularına her sanatçıdan farklı bir cevap aldı. İlk olarak, Paris’te yaşamını sürdüren Mehmet Güleryüz’ün hem hayat hem de sanat pratiğini paylaştığı videosu, İstanbul Modern’in tüm dijital kanallarında izleyiciyle buluşuyor.



“Şimdinin Peşinde” koleksiyon sergisinde yapıtları yer alan Murat Akagündüz, Rasim Aksan, Deniz Aktaş, Mehtap Baydu, Taner Ceylan, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Hüsamettin Koçan, İrfan Önürmen, Necla Rüzgar, Sarkis, Güneş Terkol, Canan Tolon, Tunca ve Nil Yalter’in bu dönemdeki sanat üretimlerini belgeleyen videoları da müzenin tüm dijital platformlarında izleyiciyle buluşuyor.