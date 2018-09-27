Çocukların severek izlediği çizgi dizi İstanbul Muhafızları’nın sinema filmi çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi’nin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti.



Çocuklar tarafından büyük beğeni toplayan ‘İstanbul Muhafızları’nın filmi hakkında açıklama yapan yapımcı Ammar Gündüz, “Film, İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin yapım stüdyosunda ve İstanbul’un tarihi değeri yüksek olan mekanlarında geçiyor. Filmimiz 7’den 70’e herkese hitap ederek, başarısını dünyada da gösterecek. Toplamda bir yıllık bir çalışma yaptık. Çekim aşamasını beş hafta, animasyon süresini ise yaklaşık yedi ayda gerçekleştirdik” dedi.



Yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı’nın oturduğu, senaristliğini Mehmet Barış Günger'in üstlendiği, İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi’nin başrollerini Funda Güray ve Lemi Filozof paylaşırken, oyuncu kadrosunda ise Suna Selen, Ali Uyandıran, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi isimler yer alıyor.

İSTANBUL MUHAFIZLARI FİLMİ FRAGMANI - İZLE

