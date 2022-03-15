İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeni dönem

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali, vakfın 50. yıl dönümünde yeni bir programla devam edecek.



Festivalin programı bu yıldan itibaren, sahne sanatları alanından bir oyuncu, yönetmen, dramaturg ya da bir yazarın artistik yaklaşımını yansıtacak.



Küratöryel bir bakış açısıyla oluşturulacak festival programında ulusal ve uluslararası yapımlar arasından türünün en iyi ve güncel örneklerinin yanı sıra festivale özel yapımlar da yer alacak.



Festival yeni yapısıyla, farklı yaklaşımlara alan açabilen, dinamik ve yenilikçi bir program sunmayı hedefleniyor.



FESTİVALİN KÜRATÖRÜ IŞIL KASAPOĞLU



26. İstanbul Tiyatro Festivali, yazıp yönettiği 100'den fazla oyunla ve kurucusu olduğu topluluklarla, Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden biri olan Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek.



Festival, Kasapoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan programıyla kasım ayında tiyatroseverlerle buluşacak.

IŞIL KASAPOĞLU KİMDİR?



Kasapoğlu, Galatasaray Lisesi’nin ardından Paris Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Bölümünde gördüğü eğitimini 1981’de tamamladı.



1982’de Paris’te Theatre à Venir adlı tiyatroyu kurarak birçok oyun yönetti, festivallere katıldı ve turneler düzenledi.



İBB Şehir Tiyatroları’nın davetiyle Türkiye’ye gelerek çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Devlet Tiyatroları’nda yönetmen olarak çalıştığı süre boyunca, Türkiye’nin dört bir yanında oyunlar sahneledi.



İstanbul’da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu’nun (1995) kurucularından olan sanatçı, kurucusu olduğu İzmit Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda (1997) ilk oyun olarak Hamlet’i altı saatlik tam versiyonuyla sahneye taşıdı.



2002’de İstanbul’da kendi bağımsız tiyatrosu Semaver Kumpanya’yı kurdu. Kariyeri boyunca sahneye taşıdığı sayısız oyunla birçok ödül kazanan Kasapoğlu, 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro tarihimize geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne layık görüldü.



Kasapoğlu 2020 yılında ise İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü’nü aldı.



İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ EKİBİ



Kuruluşundan bu yana direktörlüğünü Zehra İpşiroğlu, Dikmen Gürün ve Leman Yılmaz’ın üstlendiği İstanbul Tiyatro Festivali, 2022 yılından itibaren çalışmalarını yeni yapısıyla sürdürecek.



Festivalin sanatsal içeriği seçilen küratör tarafından belirlenirken, festival operasyonuna dair çalışmalar, İstanbul Tiyatro Festivali Programlama ve Operasyon Yöneticisi Handan Uzal Dündar ile Programlama ve Operasyon Koordinatörü Gizem Aktepe tarafından yürütülecek.