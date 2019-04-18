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İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali bu yıl, 20 yazar, 15 edebiyat profesyoneli, moderatörler, çizer ve çevirmenler ile birlikte söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenlenecek.



Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl "Dijital Dalgakıranlar" adı altında, Keçi Edebiyat, İyi Kitap ve k24 gibi dijital mecraların da etkinliklerde yer alacağı festival, 20 Nisan Cumartesi saat 21:00’da Yapı Kredi bomontiada’da, Aslı Perker, Hakan Akdoğan ve Tuna Kiremitçi gibi yazarların DJ kabininden okurlarına bu sefer müzik şöleni yaşatacağı bir konser de sunacak.



Peter Stamm, Georgi Gospodinov, Ruth Ware, Paolo Peretti , Gabor T. Szanto, Luke Frostick gibi farklı ülkelerden yazarların yanı sıra Türkiye’den: Azra Kohen, Buket Uzuner, Burhan Sönmez, Defne Suman, Ertuğ Uçar, Fuat Sevimay, Mahir Ünsal, Murat Menteş, Sevinç Erbulak, Şebnem İşigüzel ve Yekta Kopan gibi pek çok yazarın okurla buluşup dalgaları kıracağı İTEF 2019 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.