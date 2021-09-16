İstanbul’a yeni festival: 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla, Akademi Festival İstanbul bünyesinde düzenlenen, 21 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek, 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali tanıtım toplantısı Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapıldı.



İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, festivalin sanat yönetmeni Nil Kocamangil ve direktör Aycan Altungül’ün katıldığı basın toplantısında 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin programı açıklandı.



İlk yılında ana teması, “Doğa ve İstanbul” olarak belirlenen festivalle ilgili İBB Kültür Daire Başkanı Figen Aykan Karakelle, İBB’nin 2021-2022 kültür- sanat sezonun pek çok uluslararası etkinliğinden ilki olduğunu vurguladı. Gençlerin klasik müziğe verdiği emeği ve çabayı destekledikleri için mutlu olduklarını belirten Karakelle, İstanbul’u ve doğayı iyileştirme konsepti ile gençlere umut verdiği ve sanat ile İstanbul’un bir bütün olduğunu anlatan bir yaklaşımı olduğu için İBB olarak festivali önemsediklerini belirtti.



Festival direktörü Aycan Altungül festival kapsamında kurulan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde genç müzisyenlerin, uluslararası konservatuarlarda eğitmenlik yapan usta sanatçılarla bir araya gelmesinin öneminin altını çizdi. Dünyaca ünlü müzisyenlerin İstanbullularla buluşacağı festivale katılacak müzisyenleri ise sanat yönetmeni Nil Kocamangil açıkladı.



GENÇ MÜZİSYENLER VE EFSANEVİ MÜZİSYENLER BULUŞACAK



Festival kapsamında yer alan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi, genç müzisyenler ve efsane isimlerle bir araya getiriyor. İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ilk yılında efsanevi çellist ve eğitmen Gary Hoffman ile piyanist Caspar Frantz ve son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev’i yarının yıldızları ile buluşturuyor.



Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar da festivalde; İstanbul sevgisi, İstanbul’un tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak işledikleri heykel sergisi ile yer alıyorlar.



“Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” başlığı altında ise 28 genç müzisyene destek sağlanacak ve Türkiye’nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler gerçekleştirilecek.



ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER YAPILACAK



Festival kapsamında CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserlerin yanı sıra Maçka Habitat Parkı’nda da atölye çalışmaları ile birlikte ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Habitat Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler arasında; “Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri”, “Minyatür Bahçe ve Teraryum Atölyesi”, Sevtap Çapan ile “Edebiyatta İstanbul ve Boğaz söyleşisi”, İstanbul Boğazı ve Boğazın Prensi Lüfer söyleşisi ve Lüfer - Boğazın Prensi belgesel gösterimi, yazar Yekta Kopan ile “İstanbul'a Güven”, mimar Seda Özen ile “İstanbul’a Sorumluluk” söyleşileri, Tarlabaşı...Tarlabaşı belgesel gösterimi, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli Müzik Barkovizyon Gösterimi” ve Mert Sandalcı ile söyleşinin yanı sıra Doğa Öktem ile Yoga Atölyesi,” İstanbul’un Dört Ayaklıları söyleşisi” ve Kedi belgeseli gösterimi yer alıyor.



Jussen kardeşler, 21 Eylül'de CRR'de sahne alacak.

CEMALR REŞİT REY KONSER PROGRAMI



21.09.2021, saat 20.30



Lucas & Arthur Jussen



Festivalin açılış konserini, piyanonun yıldızları Jussen kardeşler gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü şefler ve prestijli orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren ve genç yaşlarına büyük başarılara imza atan piyanonun yıldızları Lucas & Arthur Jussen kardeşler, dört el piyano repertuvarının en güzel örneklerini seslendirecek.



23.09.2021, saat 20.30



Gary Hoffman & David Selig



Dünyaca ünlü orkestralar eşliğinde sayısız konserler veren efsanevi çellist Gary Hoffman ve Sidney Piyano Yarışması ödüllü piyanist David Selig, festival kapsamındaki konserleri ile ilk defa İstanbullu dinleyicilerle buluşuyor.



26.09.2021, saat:20.30



Hellen Weiss & Gabriel Schwabe & Caspar Frantz



Festival ayrıca çok özel bir üçlüyü ağırlıyor. Eşsiz tınısıyla herkesi kendine hayran bırakan piyanist Caspar Frantz, dünyanın en prestijli çello yarışmalarında ödüller kazanmış Gabriel Schwabe, solist kimliğinin yanı sıra küçük yaşlarından itibaren süren oda müziği tutkusu sayesinde önemli isimlerle sahneyi paylaşmış Hellen Weiß’dan oluşan bu çok özel üçlü müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.



28.09.2021, saat:20.30,



Svetlin Roussev & Elena Rozanova



Son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev ve piyanist Elena Rozanova festival kapsamında CRR Konser Salonu’nda dinleyicilerin karşısına çıkıyor.



29.09.2021,saat 20.30



Burak Bilgili & Gökhan Aybulus



Dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan piyanist Gökhan Aybulus ile yine dünyaca ünlü şeflerle sahneye çıkan bas-bariton Burak Bilgili festival kapsamında müzikseverlerle buluşuyor.



02.09.2021



Borusan Quartet & Nil Kocamangil



Festival kapanış konserinde Borusan Quartet ve çellist Nil Kocamangil Osman Yücesan anısına bir araya geliyor.