İstanbul'un sosyal mesafeli ilk festivali: Chill-Out Festival

Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla 15. yılında 5 Eylül’de Garden Fiesta’da gerçekleşecek.



Chill-out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik kutularla sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak İstanbul'da düzenlenen ilk festival olma özelliği taşıyor.



Festivalde bu yıl sahne alacak isimler şöyle: Elektronik müzikteki “estetik anlayışını” sorgulayan müzik oluşumu ''Oceanvs Orientalis’’; geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan BaBa ZuLa; oryantal, etnik ve ruhani sesleri eşsiz görsellerle birleştiren Majnoon; Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca; küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren Mousike ve topladığı "Eski Dünya" tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.



Bugüne kadar yerli ve yabancı yüzlerce müzisyeni aynı sahnede buluşturan Chill-Out Festival, yine gün boyunca en iyi müziği, açıkhavada eşsiz bir atmosferde, tamamen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir araya getirecek. Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanı ise düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edilecek.

