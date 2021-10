İsveç Modern Sanat Müzesi'nden Lars Vilks kararı

İsveç'in Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda 3 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yanarak can veren 75 yaşındaki Lars Vilks'in İslam dünyasında nefret uyandıran sözde Hz. Muhammed karikatürünün Modern Sanat Müzesi'nde sergilenmesi istendi.

Vilks öldükten sonra özellikle Türkiye ve Mısır'da çıkan haberlerin altına yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını dile getiren İsveçli sanat eleştirmenleri Thomas Millroth ve Dennis Dahlqvist, Vilks'in karikatürünün Modern Sanat Müzesi'nin en önemli yerinde sergilenerek ziyaretçilere açılmasını istedi.



Bu isteğe karşı çıkan Modern Sanat Müzesi Müdürü Gitte Orskou, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada söz konusu karikatürün nefret dolu ve küfür içerdiğine işaret ederek bunların müzede sergilenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



"PROVOKASYONDAN BAŞKA BİR ETKİSİNİN OLMAZ"



Orskou, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin arttığı bir zamanda karikatürün provokasyondan başka bir etkisinin olmayacağını sözlerine ekledi.

GİZLİ ADRESTE YAŞIYORDU

İsveç'in yerel gazetesi Nerikes Allehanda 2007 yılında Vilks'in Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.



Vilks, 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşıyor ve polis korumalarıyla geziyordu. Karikatürist birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.