İtalya ve Belçika’da da müzeler açılıyor

Çin'de müzelerin açılmaya başlamasının ardından İtalya ve Belçika’da da müzeler açılıyor.

01.05.2020 - 15:10

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Çin'de Yasak Saray Müzesi yeniden açılıyor

İtalya ve Belçika’da salgın dolayısıyla önceki ay geçici bir süreyle kapanan müzeler, bu ay kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da 14 Nisan’da kitapçıların ve kuru temizleyiciler gibi düşük trafiği olan işletmelerin açılmasına izin verilmişti.

Bir sonraki aşama ise 4 Mayıs’ta başlayacak ve müzeler 18 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak. Ancak ziyaretçilerin müzelerde sosyal mesafe kurallarına uyması ve biletlerini internet üzerinden online olarak almaları gerekiyor.

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