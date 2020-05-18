İtalya'da sinemalar açılıyor

Corona virüsün eç çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da normale dönüş adımları kapsamında sinemalar haziranda açılıyor.

18.05.2020 - 16:51

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Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada duran eğlenceli sektörü, açılışını yeniden yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da virüsün en çok yaygın olduğu ülkelerden biri olan İtalya'da hükümetin yaptığı açıklamaya göre sinemalar haziran ayı içerisinde açılacak.

Hükümetin yaptığı duyuruya göre; sinemalar 15 Haziran tarihinde kapılarını sinemaseverlere açacak. Ancak eski sisteme göre hareket edilmeyecek. İzleyiciler koltuklarda yan yana oturamayacak ve rezervasyonların online olarak yapılması şartı konulacak.

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