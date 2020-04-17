İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesinde ilk adım olan Geçici Liste’ye girme süreci başarıyla tamamlandı.

BAŞVURU GEÇEN YIL YAPILDI



İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, TARKEM ve Kentimiz İzmir Derneği’nin tüm süreci birlikte koordine ettiği Kemeraltı ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesi için hazırlanan ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler’in 27 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tüm İzmir adına elden ulaştırdığı dosya başvurusu UNESCO tarafından da kabul edildi.

"ÖNÜMÜZDE 3 YIL VAR"



İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle ilgili TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce yaptığı açıklamada “Tarihi Alan için asıl süreç şimdi başlıyor. Şehrin tüm paydaşlarının şimdi daha da sıkı sıkıya bağlanması gerekiyor. Sıkıntılı süreçlerden geçtiğimiz şu günlerde bu haber bizi çok sevindirdi. Önümüzde daimi listeye girmek için yaklaşık 3 yıllık bir süreç var. Bu süreç hem bu alana, hem de İzmir’e çok şey katacaktır” dedi.



UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ NEDİR?

Dünya Miras Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya Mirasları Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ülkenin devleti tarafın­dan korunması garanti edilmiş, tüm dünya için önemli bir değer taşıdığı kabul edilen doğal ve kültürel varlıkla­rın listesidir. Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Söz­leşmesi’ne dayanılarak 1978 yılında oluşturulmuştur. Amaç doğal ve kültürel mirasın daha iyi tanınmasını, tartışılmasını ve korunma – kullanma şartlarında uluslararası üst normların oluşturulmasıdır.

UNESCO LİSTESİNE GİRMENİN BÖLGEYE NE FAYDASI OLACAK?

Asıl amacı kültürel mirası korumak olan bu çalışmanın bölgeye birçok faydası oluyor. Listeye girmek, bölgeyi kullanan insanlarda bilinç oluşturarak, kültürel değerlerin korunarak yaşatılmasını sağlıyor. Dünya çapında bilinen bir kurum tarafından bu değerler tescil edilmiş oluyor ve bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Yapılan araştırmalar, ülkemizde listeye giren varlıklarımızın ziyaretçi sayılarında ciddi artışlar yaşandığını göstermektedir. Bölgeye bir marka değer de kazandıran bu çalışma, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı birçok fonun da önünü açıyor. Bu çalışma ile İzmirlilerin bölgeyi daha çok sahiplenmesi ve koruması bekleniyor.