J.K. Rowling corona virüs yardımı alıp kâr etti

Kitap serisi Harry Potter ile ünlenen ve en zenginler arasında bulunan İngiliz yazar J. K. Rowling'in şirketinin pandemi yardımı almasına rağmen kâr açıklaması tepkiye neden oldu.Pek çok şirketin pandemi sebebiyle finansal zorluk çektiği dönemde, Rowling'in televizyon ve sahne şirketinin yıllık 6.9 milyon sterlin (91 milyon TL) kâr açıkladığı belirlendi.

SERVETİ 820 MİLYON STERLİN

Kişisel serveti 820 milyon sterlini (10.8 milyar TL) bulan Rowling'in sirketlerinin, halkın vergileriyle oluşturulan corona virüs desteğinden faydalanması eleştiri konusu oldu.

HİBE PROGRAMINDAN FAYDALANDI



Rowling'in hem İngiltere'nin ücretsiz izin programından faydalandığı, hem de Harry Potter gösterilerinin pandemide iptali nedeniyle ABD'nin hibe programından fon aldığı belirtildi.



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