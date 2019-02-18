Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Gülünesi Aşklar, Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, Ayrılık Valsi başta olmak üzere pek çok romana imza atan uluslararası ödüllü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera’nın Denis Diderot'nun hatırasına yazdığı Ayberk Erkay’ın çevirdiği Jacques ile Efendisi (Jacques et son maître) 2018-2019 tiyatro sezonunda Rest Tiyatro tarafından Ragıp Ertuğrul’un rejisiyle sahneye konuyor.

OYUNUN KONUSU



Jacques ile Efendisi, dünyanın neresinde yaşadığı belli olmayan ve evsiz yaşamayı bilinçli olarak tercih etmiş dokuz insanın ellerine geçen bir kitapta geçen hikayeleri birbirlerine anlatmaları üzerine kurulu.



Oyun, üç farklı aşk öyküsünden hareketle yerleşik ahlâk değerlerinin yanı sıra, dostluğu, güveni, kıskançlığı, nefreti de sorguluyor. Akıl ve duyguyu tartıya koyuyor, tartının hangi tarafının ağır geldiğini seyircinin algısına bırakıyor. Jacques ile Efendisinin kısa yolculuğu boyunca soylular ve köylüler, efendiler ve uşaklar arasında gezerken dünyanın aldatma ve aldanmalar, gerçekler ve yalanlar, güven ve hıyanet arasında nasıl ince bir çizgi üzerinde durduğunu hatırlatıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU



Ragıp Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunun kadrosunda, Devlet Tiyatroları'nın kıdemli oyuncularından Zeynep Erkekli, bu sezon Nehrin Solgun Yüzü'yle İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde olan Serhan Süsler, uzun yıllar New York’taki oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarından sonra Türkiye’ye dönen Cem Baza, yine Devlet Tiyatroları oyuncusu Umut Demirdelen, Ayşegül Yalçıner, Ali Yalçıner, Halit Barış Öncü, Erce Ahmet Kardaş ve Fulden Obiz yer alıyor.

Yaratıcı kadroyu ise dramaturg olarak Ozan Ömer Akgül, dekor tasarımında Ali Yalçıner, kostüm tasarımında Merih Süalp, ışık tasarımında yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ödüller kazanan Kemal Yiğitcan, hareket düzeninde pandomim sanatçısı Mehmet Selin Sağdıç, müzikte de tiyatrodaki başarılı çalışmalarıyla tanıdığımız Çiğdem Erken oluşturuyor.