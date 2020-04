James Bond ekibinden corona virüs salgını için açık artırma

25'inci James Bond filmi No Time to Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) ekibi, corona virüs salgınıyla mücadele için bağış kampanyası başlattı. Salgın nedeniyle gösterim tarihi ertelenen filmin resmi sayfasından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerine yardım etmek için filmde kullanılan klaketlerin açık artırma ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond olacağı No Time To Die ekibi, başlattıkları kampanya kapsamında, Daniel Craig dahil olmak üzere birçok ismin imzasını attığı ve sette kullanılan klaketleri, corona virüs salgını sırasında çalışan sağlıkçılara verilmek üzere açık artırmada satacak.

Klakete imza atanlar arasında Craig'in yanı sıra Cary Joji Fukunaga, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, Billie Eilish, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ana De Armas gibi isimler bulunuyor.