BARDEM'DEN BİR DE DİZİ Javier Bardem yeni diziyle dönüyor

Orlando ve The Party filmlerinin yazarı ve yönetmeni Sally Potter’ın yeni filmi için zengin bir oyuncu kadrosu bir araya geliyor.



Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Chris Rock ve Laura Linney aynı filmde buluşuyor.



Çekimlerine ocak ayında New York’ta başlanacak olan filmin adı henüz açıklanmadı.

FİLM 24 SAATE ODAKLANACAK

Film, Elle Fanning’in hayat vereceği Molly adındaki kızın Javier Bardem’in canlandıracağı Leo adındaki babasının kaotik zihinsel zorluklarıyla boğuştuğu 24 saate odaklanıyor.

Javier Bardem, eşi Penelope Cruz ile birlikte başrolleri paylaştığı son filmi Herkes Biliyor ile 8 Mart 2019’da seyirci karşısına çıkacak.

Son olarak Mary Shelley filmiyle seyirci karşısına çıkan Elle Fanning ise vizyon tarihleri belirsiz olan I Think We’re Alone Now, Galveston, All The Bright Places, A Rainy Day in New York filmlerinde rol aldı.

Angelina Jolie ile birlikte başrolleri paylaştığı Maleficient 2 (Malefiz 2) ise 2020’de vizyona girecek.