Jay-Jay Johanson 2 Nisan’da PSM Online’da

Trip-hop, synthpop ve elektronik müziğin yenilikçi birleşiminde yer alan İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, eski ve yeni şarkılarından oluşacak konseriyle PSM Online üzerinden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Trip-hop’tan electro clash’e, downtempo’dan indie’ye birçok türe dokunan, sınır tanımayan müziğiyle dikkat çeken Johanson, yeni albümü Rorschach Test sonrası PSM’ye özel performansıyla 2 Nisan akşamı PSM Online’da seyirciyle buluşacak.

Daha önce Zorlu PSM Studio'daki konserinde biletleri kısa sürede tükenen Jay-Jay Johanson’ın 2 Nisan Cuma akşamı, saat 21.00’de online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak ve 4 Nisan 23.59’a kadar yayında kalacak konserinin biletleri passo.com.tr üzerinden satılacak.



Çok sesli ve çok renkli müziği ile taze kalmayı başaran Johanson, 1996 yılında yayınladığı ilk albümü Whiskey ile başladığı profesyonel müzik kariyerinde bugüne kadar 13 stüdyo albümü ve sayısız şarkı yayınladı. Şarkılarında yavaş yavaş tırmandırdığı downbeat, trip-hop ve electro-pop ritimleri ile adeta film-noir estetiğinde albümler yaratmayı başaran Johanson, yeni albümü Rorschach Test ile kendi tarzını korumaya devam ediyor.