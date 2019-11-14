Jennifer Lopez: Ben de Batman olabilirim

Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez ile İngiliz aktör Robert Pattinson, Variety dergisinin “actors on actors” adlı, ünlülerin birbirleriyle söyleşi serisine konuk oldu.



Lopez, kendisine “Bence sen harika bir Batman olurdun. İnanılmaz bir Batman” diyen Pattinson’a şöyle yanıt verdi: “Sen de öyle. Ben de Batman olabilirim. Neden olmasın? Bence bir oyuncu için bunu keşfetmek eğlenceli olurdu.”

Pattinson, şu sıralar, yeni Batman filminde siyah pelerini üzerine geçirmeye hazırlanıyor. İngiliz aktör, yeni rolüyle ilgili daha önce verdiği bir röportajda, “Batman’in ahlakı biraz kapalı. Neredeyse tüm çizgi roman karakterlerinin aksine o altın bir çocuk değil. Onun dünya görüşünde bir sadelik var, ama yaşadığı yer tuhaf. Bu da karakteri oynamayı çok daha ilgi çekici kılıyor” demişti.