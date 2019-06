Jessica Henwick On the Rocks kadrosunda

Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen Sofia Coppola’nın yeni filmi On the Rocks'ın oyuncu kadrosuna Jessica Henwick dahil oldu.



Henwick, 2015-2017 yılları arasında Game of Thrones, Iron Fist ve The Defenders gibi dizilerde rol almıştı.



Oscar adaylığı bulunan usta oyuncu Bill Murray ve Marlon Wayans filmin kadrosunda yer alan diğer isimler. Yapımcılığını yönetmen Coppola ve Youree Henley'nin üstlendiği filmin çekimlerine başlandı.