Jimi Hendrix’in gitarı 216 bin dolara satıldı

Rolling Stone’da yer alan habere göre Jimi Hendrix, Japon sunburst elektro gitarını 1962 yılında ABD Ordusu’ndan terhis edildikten kısa bir süre sonra çalmaya başladı. Sonrasında ise Hendrix, Jimmy James and the Blue Flames grubunda bulunduğu kısa sürede de bu gitarıyla sahneye çıkmaya devam etti.

ARKADAŞININ DAİRESİNDE BIRAKTI



Hendrix, İngiltere’ye gittiğinde ise gitarı New York’ta yaşayan arkadaşı Mike Quashie’nin dairesine bıraktı.

ESKİ ÇALIŞMALARINA IŞIK TUTUYOR



GWS Müzayede Evi yetkilisi Dame Brigitte Kruse, “Bu özel gitar, Jimi Hendrix’in en eski çalışmaarından bazılarına ışık tutuyor ve tarihsel değeriyle ilgili olduğu için benzeri görülmemiş bir enstrüman” dedi.

ELVİS'İN YÜZÜĞÜ DE SATILDI

Müzayede evinin Artifacts of Hollywood & Music başlıkçı açık artırmasında Hendrix’in gitarı dışında Elvis Presley’e ait altın bir yüzük 22 bin 500 dolara, Prince’in özel yapım mor botları 13 bin dolara ve Michael Jackson’ın pullu siyah ceketlerinden biri ise 20 bin dolara alıcı buldu.



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