Jodie Foster dördüncü kez yönetmen koltuğuna oturuyor

Hollywood’un usta oyuncularından Jodie Foster, yönetmenlik kariyerine yeni bir film ekleyecek. Foster, 1911 yılında ünlü Mona Lisa tablosunun çalınma hikayesini anlatan The Day They Stole the Mona Lisa kitabının uyarlaması için yönetmen koltuğuna oturacak.



Seymour Reit'in 1981 yılında çıkardığı kitaptan uyarlanacak filmin adının kitapla aynı olup olmayacağı belli değil.



Gerçekle kurguyu birleştiren filmin odak noktası ise Mona Lisa hırsızlığını düzenleyen karakterlerin ardında olanlar.



Film için ne zaman harekete geçileceği henüz açıklanmadı. Ancak Foster'ın oyunculuk yapmak üzere anlaşma imzaladığı Prisoner 760 isimli başka bir film daha bulunuyor. Hangisinin önce, hangisinin sonra hayata geçirileceği bilinmiyor.



Kuzuların Sessizliği, Taksi Şoförü, Nell gibi filmlerin Oscar’lı yıldız oyuncusu Foster, daha önce Little Man Tate, Money Monster ve The Beaver filmlerini yönetti.