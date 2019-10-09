John Wick serisinin spin-off’u (Spinoff: Çok tutulan bir yapımın karakterleriyle ayrı bir yapım üretmek) Ballerina adıyla çekilecek. Yeni film, kadın kahramanı merkeze alacak.
Filmde kadın suikastçı, ailesini öldürenlerden intikam alma peşinde koşacak. Filmin senaryosunu, John Wick: Chapter 3 - Parabellum’u yazan Shay Hatten kaleme alıyor.
Basil Iwanyk, Erica Lee ve Chad Stahelski’den oluşan John Wick ekibinin yapımcılığını üstleneceği yeni filmde, John Wick serisinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, idareci yapımcı olarak görev alacak. Reeves’in yeni filmde rol alıp almayacağı ise açıklanmadı.
Ballerina adlı filmdeki ana karakter, üçüncü John Wick filminde kısa süreliğine görülüyor. Rolü aynı oyuncunun oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.
Öte yandan üçüncü John Wick filmi 16 Mayıs’ta gösterime girecekken, John Wick 4’ün 21 Mayıs 2021’de gösterimde olması öngörülüyor.
JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM FRAGMANI