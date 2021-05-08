Johnny Depp'in yerini alan Mads Mikkelsen: Rolü kopyalamak intihar olurdu

The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybettikten sonra Fantastik Canavarlar 3 (Fantastic Beasts 3) filmi kadrosundan çıkarılan Johnny Depp’in rolünün yeni sahibi Mads Mikkelsen, Grindelwald karakterini nasıl canlandıracağını açıkladı.

"FARKLI BİR YOL BEKLENİYOR"



55 yaşındaki oyuncu "Hiçkimse benim rolü alıp bir şeyleri kopyalamamla ilgilenmiyor. Bu yaratıcılık konusunda intihar olurdu. Özellikle de bu rol daha önce ustalıkla yapılmışsa. Yani herkes farklı bir yol çizmemizi bekliyor" dedi.

"KÖPRÜ KURMALIYIZ"



Mikkelsen "Johnny Depp'in yaptıklarıyla benim yapacaklarım arasında bir köprü kurmalıyız. Bu nedenle bu köprü ister görüntü ile ilgili, ister davranışlarla ilgili, ister durumlarla ilgili olsun kendime özgü olarak yapmalıyım. Böyle yapılmayan şeyler kreatif olarak aptallık olur" diye konuştu.

2022'DE SEYİRCİYLE BULUŞACAK



Senaryosu J.K. Rowling ve Steve Kloves tarafından hazırlanan film 15 Temmuz 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.

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