Judy Parfitt: BAFTA çıplaklığın olduğu dizilere veriliyor

BBC kanalının en popüler yapımlarından olan Call the Midwife’ın (Ebeyi Çağır) kadrosunda yer alan İngiliz oyuncu Judy Parfitt, dizinin başarısına rağmen prestijli BAFTA (Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödüllerine aday gösterilmemesini ağır bir dille eleştirdi.

"İLGİLERİNİ ÇEKMİYOR"



85 yaşındaki oyuncu, Call the Midwife’ta yeterince göğüs veya çıplak erkek görülmediğinden BAFTA ödüllerini veren jürinin ilgisini çekemediğini söyledi.



Parfitt, “Onlar, gömleğini çıkaran bir adam hakkındaki programları sever. Ya da çok fazla göğüsün görüldüğü dramaları...” diyerek eleştiride bulundu. dizide fiziksel olarak zayıf ve bunama sorunu yaşayan Rahibe Monica Joan karakterini oynayan Judy Parfitt, rolünün yapıma pek bir katkısı olmadığı düşüncesine kapılarak sık sık korktuğunu söyledi.



Parfitt, “Bazen yapımcılara, ‘Beni öldürmek istiyorsanız aldırmam’ diyorum ama belli ki karakterle ilgili insanlarda samimiyet uyandıran bir şeyler var” dedi.



10 MİLYONDAN FAZLA İZLEYİCİ

Öte yandan 1950’lerin sonlarında ve 1960’larda Londra’da çalışan bir grup ebeyi konu alan dizi, düzenli olarak 10 milyondan fazla izleyici tarafından izleniyor. İngiliz televizyonundaki en başarılı yapımlardan biri olarak kabul edilmesine rağmen bugüne kadar sadece 2013’te bir kez BAFTA ödülüne layık görülen dizi, o zamandan beri En İyi Drama dalında hiçbir zaman aday olamadı.

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