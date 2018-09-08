Julia Roberts 50 yaşında ilk dizi projesi için kamera karşısına geçti.



Homecoming isimli dizi internetten yayın yapan dijital bir platform için çekildi.



Julia Roberts dizide gizli bir devlet tesisinde çalışan sosyal hizmet görevlisini canlandırıyor.



Roberts ilk kez bir dizide oynayacak olmasına karşın, sinema ve dizi oyunculuğunun birbirinden çok farklı olmadığını söylüyor.



Roberts, “Bence bu o kadar da farklı değil. Her şeyi yapımcımıza borçluyum. Projede kendimi rahat hissetmem için elinden gelen her şey yaptı“ dedi.

Dizinin yapımcısı Sam İsmail de Roberts'la çalışmaktan memnuniyetini dile getirdi.



Yapımcı, “Julia içinde bulunduğu projeye kendi kişiliğini getiren bir oyuncu. Onun karizması ve gücü sizi oynadığı yapımın direkt içine çekiyor” dedi.



Homecoming dizisi 2 Kasım'da internet ortamında izleyiciyle buluşacak.