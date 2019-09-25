Merakla beklenen macera-komedi filmi Jumanji: The Next Level’ın yeni afişi yayınlandı. Sony Pictures’ın Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan’ı bir araya getiren filminin afişinde, kahramanlar kendilerini vahşi Afrika maymunlarının arasında görülüyor.



13 Aralık 2019 tarihinde vizyona girmesi planlanan, Jake Kasdan’ın yönettiği film, 2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman’ın devam halkası niteliğinde.



Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört arkadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam halkasında, ekip yeniden bir araya geliyor, ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak için Jumanji'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ediyorlar.



Ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin üstesinden gelmek zorunda kalıyor, böylece oyundan kaçmanın bir yolunu buluyorlar.