Başrollerinde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard’ın yer aldığı Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin biri hareketli olmak üzere iki afişi yayınlandı.



8 Haziran’da vizyona girecek olan filmde Jeff Goldblum, BD Wong, Toby Jones, Ted Levine, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda ve Rafe Spall gibi isimler de rol alıyor.



J.A. Bayona’nın yönetmenliği üstlendiği film, Jurassic Park serisinin beşinci filmi.

İŞTE JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN HAREKETLİ AFİŞİ

Yeni filmde, ilk filmde yaşanan facianın ardından, Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı, aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır.

Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır.