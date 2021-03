Justin Bieber Billboard 200 listesinde zirvede

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 19 Mart'ta çıkardığı yeni albümü Justice ile albüm satışlarına göre belirlenen Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.



27 yaşındaki ünlü yıldızın albümü, çıktığı ilk hafta 154 bin satış gerçekleştirdi. 10 albümünün tamamı listede top 10’a giren Bieber, Billboard 200 listesinde sekiz kez bir numara olan en genç sanatçı unvanının da sahibi oldu.



Billboard 200 listesinin ilk 10 sıralaması şöyle:



1. Justin Bieber , Justice



2. Lana Del Rey , Chemtrails Over the Country Club



3. Morgan Wallen , Dangerous: The Double Album



4. Pop Smoke , Shoot for the Stars Aim for the Moon



5. Dua Lipa , Future Nostalgia



6. Pooh Shiesty , Shiesty Season



7. The Weeknd , After Hours



8. Lil Baby , My Turn



9. Lil Durk , The Voice



10. Luke Combs , What You See Is What You Get