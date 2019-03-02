Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği Karakomik Filmler'in Kaçamak ve 2 Arada 18 Ekim 2019’da seyirciyle buluşacak.



Kaçamak, 4 arkadaşın çıktıkları tatil sırasında başlarına gelen olayları eğlenceli bir dille konu alıyor. Can Yılmaz, Zafer Algöz, Necip Memili ve Özkan Uğur’un tatile çıkan 4 arkadaşı

canlandırdığı filmde, Cem Yılmaz da gittikleri otelin sahibi Alpay karakterine hayat veriyor. Nilperi Şahinkaya ise bilim kadını olarak rol alırken Alişan Uğur da dahi bir bilim adamını canlandırıyor.



2 Arada filminde seyirci Ayzek’in macerasına ortak olacak. Tüm hikayenin arabalı bir vapurda geçtiği filmde; Cem Yılmaz, Ayzek karakterini canlandırıyor.