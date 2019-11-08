Kadir İnanır'ın sanat hayatı belgesel oluyor

70 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır, Hüseyin Karabey'in yönetmenliğini üstlendiği belgeselin çekimlerini Instagram hesabından duyurdu.



İnanır çekimlerden bir kareyi "50 yıllık arşiv açıldı. Yönetmenliğini Hüseyin Karabey'in yaptığı Kadir İnanır belgeseli çekimlerinden" notuyla paylaştı.

Belgeselin yönetmen koltuğunda oturan Karabey ise "Kadir Bey 50 yıllık geniş bir arşiv yapmış, çok başarılı. Biz önce onu dijital hale getirdik. Sanat hayatını anlatan yaklaşık iki saatlik bir belgesel olacak. 5 yıldır bu çalışmanın içindeyiz ve ara ara çekiyoruz. Çekimlerin son dönemlerine geldik, 4- 5 ay da kurgu sürer. Kadir İnanır'ın dostlarının da yer alacağı belgesel sanırım 2020 yılında hazır olur" diye konuştu.