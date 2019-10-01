Psikolog Hilal Özcan'ın kaleme aldığı Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı adlı roman Artemis Yayınları'ndan çıktı.



Yazar 302 sayfalık ilk kitabında, aşkın psikolojisini anlatıyor. Bunu, romanın baş karakterlerinden Ece’nin üniversitede verdiği felsefe dersleri aracılığıyla yapıyor.



Kitabın ön sözünde usta kalem İclal Aydın'ın imzası yer alıyor. Aydın, kitap için şu ifadeleri kullanıyor:



"Hilal Özcan bugüne dek biriktirdiklerini aktarmak için bir kitap yazmakla onu tanımayan pek çok insana faydası olacak adımlar attı. Bu birikimin doğal bir sonucu olan bu kitabı okurken hem bir aşk hikayesinde hem de bir düşünceler denizinde yol alacaksınız. Elinizde mutlaka bir kurşun kalem olsun. Zira altını çizeceğiniz çok satır olacak... Sonra, ikinci okuyuşunuzda renkli bir kalem kullanın. Kitaba dönüp baktığınız farklı zaman dilimlerinde hangi farklı satırların sizi etkilediğini hayretle göreceksiniz."



Roman, kitabevlerinin yanı sıra dijital platformlardan da satın alınabiliyor.



HİLAL ÖZCAN KİMDİR?



1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Kısa bir süre kendi sektöründe çalıştıktan sonra Vatan grubu bünyesindeki Gülümse dergisinde editör olarak görev aldı.

2013 yılında bir kere daha üniversite sınavlarına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. İlk kitabının yayıma hazırlandığı sırada İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans programı son sınıf öğrenciliği devam etmekte olan Hilal Özcan aynı zamanda Aile Danışmanlığı eğitimini de tamamlayarak bu konuda da uzmanlığını aldı. Psikolog Hilal Özcan evli ve bir erkek çocuk annesidir.

