Festival kapsamında 5 Ekim Cumartesi akşamı Babylon’da düzenlenecek Kan Kardeşler Gecesi'nde; İstanbul-Berlin arasında birnevi ‘hip hop köprüsü’ kurulacak. Onlarca özgün sesin sahne alacağı festivalde, ‘Müzik 15 gün boyunca İstanbul’un her noktasına yayılacak’ desek yanlış olmaz.

Elektronik dans müziği fütüristik açıdan ele alan Futurave Night, synthesizer odaklı Aposynthesis Night, hip hop’ta Berlin-İstanbul kardeşliğini yansıtacak Kan Kardeşler Gecesi, Afrika’nın farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve katılımcıları Vogue kültürünün parıltılı dünyasına taşıyacak Ballroom Night olacak. Bu heyecanlı gecede müzikseverleri bekleyen sanatçılar ise birbirinden iddialı...

Ceza

Rap dünyasının saygın ustası konumundaki Ceza, kelimenin tam anlamıyla Türkçe rap’in kilometretaşı. 1990’lı yıllarda mikrofonu eline aldığından bu yana sahnenin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, bayrağı en önde taşımaya devam ediyor.

Erci E.



1995 yılında dünyayı Türkçe rap ile tanıştıran Cartel grubunun kurucuları arasında yer alan Erci E., kariyerine solo çalışmalarıyla devam ediyor. Sanatçı en son ’Rap’in Dünyası’ single’ını yayınladı.



Baneva



Hip hop dünyasının genç ve yetenekli isimlere her zaman ihtiyacı var. Baneva da onlardan biri. Rhyme'ların akıp gittiği, üstün flow yeteneği onu her zaman bir adım öne çıkarıyor.

Kabus Kerim



Türkçe rap deyince akıllara gelen en büyük grup Cartel’in kurucularından Kabus Kerim, günümüzün en beğeni toplayan isimlerinden. Sanatçı Anadolu pop ve Türkçe psikedelik müziğini kendine özgü tarzıyla baştan yaratan setleriyle DJ performansları sergiliyor. Ancak bu sefer sahnede mikrofonu da eline alacak.



Khontkar



Anaakım bariyerlerini trap ile yıkan Khontkar, Türkiye’de trap müziğe eğilen ilk sanatçı. 2009 yılında kendi müzik şirketinde 5 yıl içinde 8 freestyle mixtape’e imza atan Khontkar, 2015 yılında ilk İngilizce projesi ‘Who is That EP’yi yayınladı. Ardından 14 şarkının yer aldığı Nobodi isimli albümü ile beğeni toplayan sanatçı, kariyerini yoğun bir şekilde geçiriyor.



90BPM



Da Poet, Farazi, Kayra, Savaş ve Sorgu’dan kurulu bir hip hop kolektifi. Bir nevi yeni nesil Türkçe rap’in yıldızlar karması.

Lil Zey



Berklee mezunu, şarkıcı, söz yazarı ve DJ. Trap müziği, bu akımın doğduğu ve egemen olduğu şehirde yaşayan ve soluyan Lil Zey, hip hop sahnemizin parlayan yıldızlarından.



DJ Big Poppa



15 yılı aşkın süredir İstanbul hip hop sahnesinde etkin olarak eylemlerini sürdürüyor. Konu hip hop ise festival ve kulüp sahnelerinde pikapların başında mutlaka ona rastlarsınız.