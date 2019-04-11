Bill Hader’ın yaratıcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu olduğu Barry dizisi 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak. En iyi aktör de dahil üç dalda Emmy ödülü kazanan dizi, geçen ay 2. sezon prömiyerini yapmıştı.



Bill Hader’ın senaryosunu yazdığı kara komedi türündeki dizi, son görevi için Los Angeles'a giden kiralık katil Barry'nin sıra dışı maceralarını işliyor.

Los Angeles seyahati sırasında oyuncu çevrelerine girmeyi başaran Barry'nin artık tek hayali oyuncu olmaktır. Barry kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verir, bir oyunculuk kursuna kaydolur ve kısa sürede yeni arkadaşlar edinir. Ne var ki geçmişinin onu bırakmaya niyeti yoktur.

Barry'nin 3. sezonu 2020'nin ilkbahar aylarında izleyici karşısına çıkacak.