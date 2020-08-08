Kara Şimşek sinemaya uyarlanıyor

Türkiye'de 80'li yıllarda Kara Şimşek adıyla yayınlanan, dönemin fenomen dizisi Knight Rider, beyazperde için hazırlanıyor. Filmi, Hızlı ve Öfkeli 7, Korku Seansı Serisi, Testere ve Aquaman gibi filmlerin de yönetmen koltuğundaki James Wan yönetecek.

1982-1986 yıllarında yayınlanan, tek kanallı dönemde TRT'de 90 bölüm boyunca ekrana gelen Kara Şimşek, kendi kendine hareket edebilen, konuşabilen yapay zekalı otomobil KITT ile sahibi Michael Knight'ın başından geçen olaylar işliyordu.

Dizide KITT'i Savaş Tamer, Michael Knight'ı ise Lemi Bilgin seslendirmişti.

17 Şubat 2008'de ABD'nin NBC televizyonunda iki saatlik bir televizyon filmiyle yeniden ekranlara dönen Kara Şimşek'in aynı yıl yeniden dizisi yayınlanmaya başladı. Dizide Michael Knight'ın (David Hasselhoff) yerini oğlu Mike Traceur (Justin Bruening), babası gibi Michael Knight adıyla doldurdu. Bu versiyonu yeterli izlenme oranını almadığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

TÜRK İŞİ KARA ŞİMŞEK