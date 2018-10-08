Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon lira maliyetle yaptırılan Samsun Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, dalga formundaki yapısıyla öne çıkıyor. Mimar Alişan Çakıroğlu ve Ilgın Avcı tarafından tasarlanan, bu yılki Ulusal Mimarlık Proje Ödülü'ne layık görülen projenin Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat çalışmaları devam ediyor.

KARADENİZ'İN EN BÜYÜK MÜZESİ OLACAK

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında ziyaretçilere kapılarını açacak müzede, yaklaşık 18 bin tarihi eser sergilenecek.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, tamamlandığında Türkiye'nin sayılı, Karadeniz'in ise en büyük müzesi olacağını ifade etti.

"İKİ DALGANIN ÇARPIŞMASI ŞEKLİNDE FORM ORTAYA ÇIKACAK"



İpekdal, müzenin, barındırdığı özellikler bakımından ilgi çekeceğini ifade ederek, "Genel görünümünü seyrettiğimizde iki dalganın çarpışması şeklinde bir form ortaya çıkacak. Türkiye'de yapılan müzeler içinde de düzayak gezilebilecek müze anlamında önemli özelliklere sahip. Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alan içinde kafeteryası ve lokantası gibi sosyal alanları dışında 500 kişilik konferans salonu bulunacak." dedi.



Mevcut müzenin çok eski olduğunu ve ihtiyaçlara karşılık vermediğini, bu nedenle eserlerin müzede yeterince sergilenemediğini dile getiren Adnan İpekdal, Amisos Hazineleri başta olmak üzere birçok eserin müzede sergileneceğini kaydetti.



"KARADENİZ'İ ÇAĞRIŞTIRACAK OLMASI ÖNEMLİ"



İpekdal, yaklaşık 50 milyon liralık müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldığını aktardı.





Söz konusu 50 milyon liranın 10 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesinin, 40 milyon lirasını da Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığını belirten İpekdal, şöyle devam etti:

"İnşaatımız 2019 Ocak sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Müzeye yüksekçe bir yerden bakıldığında iki dalganın birbirine girmesi şeklinde görülecek. Mimarlarımız çalıştıkları bölgenin kültürü, tarihi ve doğasıyla ilgili şekiller verme konusunda da maharetliler. Dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'umuzda yapılan bu müzeye böyle dalgalı bir formu uygun görmüşler. Biz de bundan çok memnunuz. Tamamlandığında şekil olarak da göreceğiz. Bir sözümüz var 'Denizler durulmaz dalgalanmadan' derler. Karadeniz'de böyle bir müzenin çok geniş bir alanda Karadeniz'i çağrıştıracak bir dalga formunda yapılması önemli. Estetik güzel bir eseri Samsun'umuza kazandırmış olacağız."



KÜTÜPHANE VE KONFERANS SALONU DA OLACAK



Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ise müzenin toplam 22 dönümlük bir arazi üzerine inşa edildiğini söyledi. Müzenin yatay mimariye sahip olacağını, yüksekliğinin 15,6 metre olacağını ifade eden Sarıalioğlu, "Yatay mimariye önem verdik. Yaklaşık yüzde 60 Osmanlı, Selçuklu tarihi, yüzde 40'lık dönemi mitolojiye kadar Samsun tarihini içerecek. Müzemizde çocuk müzesi kısmı, kütüphane, 480 kişilik konferans salonu ile aynı zamanda büyük bir restoran işletilecek" dedi.



YAŞAYAN MÜZE OLACAK



Müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yaşayan müzelerden biri olacağını ifade eden Sarıalioğlu, "Hedefimiz, Samsun gençliğini müzeye getirip hem tarihi bilinci aşılamak hem de coğrafyayı sevdirmek. Müze konsepti içerisinde tarihi, arkeolojik ve etnografik bilgilerin yanı sıra dinozorlar çağına kadar coğrafya bilgilerinin de içerisinde bulunduğu sunum gerçekleşecek. Gelen ziyaretçiler müzeyi gezerken kütüphaneden de yararlanabilecek. Restoranında misafiri ağırlayabilecek." ifadelerini kullandı.



Sarıalioğlu, müzenin, bu yıl 600'den fazla eser arasında Ulusal Mimarlık Proje Ödülü'ne layık görüldüğünü sözlerine ekledi.