Karadenizli sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz'in sevilen sanatçılarından Sait Uçar yaşamını yitirdi. Sait Uçar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Haberler - DHA 09.02.2022 - 07:41 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 09:46

Karadenizli sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti

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Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti.

Uzun süredir yakalandığı kanser ile mücadele eden Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan " Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.

TRABZONSPOR'DAN MESAJ

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti..." denildi.

SAİT UÇAR KİMDİR?

Sait Uçar 3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Radyosu'nda başlayan müzik kariyerini Tütmezdi Bacaları isimli albümünü 1980 senesinde çıkararak sürdürmüştür.

Sait Uçar, orta okul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünde söz ve müzikler kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.

25 seneden uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmekte olan Uçar, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

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