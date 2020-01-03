Karakomik Filmler: Emanet ve Deli'den iki ayrı fragman

Cem Yılmaz imzalı Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'nın ardından Karakomik Filmler 2, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karakomik Filmler: Emanet ve Karakomik Filmler: Deli isimlerini taşıyan filmlerin ilk fragmanları yayınlandı.



Emanet filmi, yetenek yarışmalarına katılarak şöhret peşinde koşan Birol'un hikayesini konu ediniyor. Kadrosunda Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Celil Nalçakan bulunuyor.



KARAKOMİK FİLMLER 2: EMANET'İN FRAGMANI

Dram türündeki Deli filmi ise en büyük hayali aşık olduğu kızın karşısında oturmak olan taksici Güven'in hikayesi anlatılıyor. Çekimlerinin bir kısmı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çekilen Deli'nin oyuncu kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Emin Gürsoy gibi isimler yer alıyor.



KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ'NİN FRAGMANI

Karakomik Filmler 2, Emanet ve Deli filmleri 17 Ocak’ta gösterime girecek ve arka arkaya gösterilecek.